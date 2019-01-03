В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"

03.01.2019 21:30

Жители оккупированного города жалуются на очередные преступления террористов. Блогер Фашик Донецкий на своей странице в Twitter показал фотографию испорченной двери, которую выложила в Сеть жительница Донецка.

В комментариях объяснили, что на снимке дело рук боевиков, которые болгаркой срезают замки на дверях и вселяются в квартиры и выносят оттуда вещи. При этом "милиция республики" бездействует, передает "Диалог.UA".

Выносят вещи владельцев бородатые мужчины и женщина в военной форме. Что интересно, среди мародеров заметили и "народного депутата ДНР".

Комментаторы саркастически отметили, что "республика народная", а интересы по-прежнему частно-собственнические и каждый что хочет, то и имеет.