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Архив - Донецкая область

В Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек подъезда

03.01.2019 15:04
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В Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек подъезда

В неподконтрольном Украине Донецке местный житель выпал из окна многоэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», передает donpress.com.

По данным «ведомства», 2 января местные спасатели оказывали помощь в снятии человека с козырька подъезда по ул. Куприна в Ленинском районе города. Как позже выяснилось, мужчина выпал из окна. Отмечается, что сотрудники «МЧС» «через открытое окно лестничной клетки первого этажа вышли на козырек подъезда, переложили пострадавшего на медицинские носилки и передали сотрудникам „скорой помощи“».

По информации, пострадавший госпитализирован в городской травматологический центр в состоянии средней тяжести.



Теги: Донбасс, мужчина, пострадавший, МЧС, госпитализация, окно, травма, ДНР, многоэтажка
 
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