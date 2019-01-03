В Донецке продолжают арестовывать охранников убитого главаря «ДНР» Захарченко

03.01.2019 08:58

Во временно оккупированном Донецке продолжаются аресты бывших охранников убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко и его приближенных.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке продолжаются аресты лиц, приближенных к убитому главарю «ДНР» Александру Захарченко и его бывших охранников. У них обязательно проводятся обыски. Источники сообщают, что в последние дни декабря 2018 года, был арестован ещё один личный охранник Захарченко.

Вот как описывают происходящее дончане в соцсетях:

«#Донецк Шмон захаровских продолжается.28-го декабря забрали прям в трусах еще одного личного охранника Захарченко, по традиции ночью, перерыли всю хату, искали якобы оружие, нашли именной пистолет… И не ясна судьба Гриши-«командира Захаргвардии», в РФ не пустили, где дружки морозятся..»,

«Брачные игры жабы с гадюкой»,

«Грабят награбленное!».