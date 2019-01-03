В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи

03.01.2019 11:32

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» продолжают разрушать вышки мобильной связи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке проблему с мобильной связью стали для большинства жителей практически привычными. Боевики «ДНР» и оккупационные «власти» продолжают делать всё, чтобы разрушить оставшиеся вышки мобильной связи. В первую очередь разрушаются вышки, расположенные ближе к линии боевых действий. Оказывается, вышки разрушаются не только для создания проблем со связью, а из-за того, что в оборудовании много цветных металлов. Так, горловчане обратили внимание и сфотографировали очередную сломанную вышку.

Вот что рассказали горловчане в соцсетях:

«Минус ещё одна вышка мобильной связи в Горловке»,

«Центральний ринок? о,0»,

«Не рынок. Те вышки которые бесхозные и ближе к фронту разграблены»,

«На ДК шахты Изотова похоже здание с тыльной стороны»,

«Там же меди под сто кило».