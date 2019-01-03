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Архив - Донецкая область

В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки

03.01.2019 12:29
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В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки

За минувшие сутки подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС .

По опорным пунктам ВСУ велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Так, под обстрелами оказались позиции украинских войск под хутором Вольный, Станицей Луганской, Опытным и Водяным.

Под Песками на донецком направлении, работал снайпер НВФ. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

По данным украинской разведки из-за неосторожного обращения с оружием один член НВФ погиб и трое получили ранения.

С начала текущих суток подразделения НВФ не открывали огонь.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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