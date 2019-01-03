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Жители Донецка и Горловки не разделяют восторга «СМИ ДНР» по поводу «культурной жизни»
Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» «СМИ» и паблики с гордостью отчитались об уровне «культурной жизни» в «ДНР». Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки не поддержали их восторга.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В подконтрольных оккупационным «властям ДНР» «СМИ» и пабликах появился отчет о «культурной жизни ДНР». С восторгом и гордостью оккупационные «власти» заявляют: «За 2018 год Русский центр организовал 23 концерта с участием звезд российской эстрады. Республику посетили Алексей Воробьев, Олег Газманов, Иракли, группы «Градусы» и «Марсель», Влад Топалов, Анна Семенович, Дмитрий Колдун и другие». Донецк называется «столицей», в которой проходила большая часть «концертов». Всего же за год «в ДНР побывали свыше 700 деятелей культуры РФ».
При этом умалчивается, что «деятели культуры», в основном, масштаба не больше своего райцентра в РФ, а репертуар сводится к игре на балалайках, баянах и гуслях, а выступающие артисты в косоворотках, картузах и штанах, заправленных в сапоги. На «концерт» в принудительном порядке отправляли бюджетников и студентов. Перед выступлением обязательно выступал представитель «Русского центра» с лекцией о том, что «всё культурное произошло из России».
Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки не разделяют восторгов оккупационных «СМИ» и с тоской вспоминают: «Когда-то в Донецк Scorpions, Nazareht приезжали… а теперь один шлак».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, Горловка, СМИ, культура, ДНР
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