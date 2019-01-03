- Жители Горловки и Енакиево говорят о критической ситуации в городах14:26
- На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности13:18
- Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна12:59
- В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки12:29
- В Донецке критически не хватает врачей, даже в больницах областного значения12:11
- КПВВ ОРДО: огромные пешие очереди под Горловкой, на Марьинском направлении автомобили в два ряда11:50
- В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи11:32
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»10:49
- Елка, гвоздики и сигареты. В сети показали фото занесенной снегом могилы убитого главаря «ДНР»10:31
- В Донецке на празднование Нового года обязали прибыть бюджетников и «министров»10:12
Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна
В неподконтрольном украинским властям Донецке разовое посещение бассейна стоит от 70 руб. (28 грн по местному курсу на 3.01.2019). Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут Донецкие новости.
В одном из донецких пабликов местные жители делятся информацией о стоимости посещений бассейнов:
Юлия: «СК "Кировец", за площадью Свободы. Разовое посещение 70 руб. (28 грн, – прим. ред.), абонемент на 8 занятий – 450 руб. (180 грн), на 4 занятия – 230 руб. (92 грн), на 12 – не знаю»;
Дмитрий: «"Спарта" работает, целый день 100 руб. (40 грн), до 22-х у них»;
«Che Givara»: «В "Спарте" абонемент стоил около 800 руб. (320 грн) за месяц. Но до Нового года»;
Андрей: «"Спарта": первая половина дня – 70 руб. (28 грн), вечером – 100 руб. (40 грн)»;
Елена: «На Петровке отличный бассейн, абонемент 600 руб. (240 грн) за 12 посещений»;
Юлия: «В "СпортМакс" на Дзержинского безлимитный в аквазону 1750 руб. (700 грн)».
Дончане акцентируют, что стоимость посещения бассейна в сравнении с посещением тренажерного зала – вполне приемлемая:
Саша: «Это ж даром. Сходите, поплавайте»;
Ростислав: «Бассейн за 70 руб. – это бомба! Тут разовое занятие в тренажерку – 200-300 руб. (80-120 грн) в некоторых залах, а бассейн – 70 руб. (28 грн)».
Теги: Донецк, Донбасс, стоимость, бассейн
- Жители Горловки и Енакиево говорят о критической ситуации в городах14:26
- На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности13:18
- Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна12:59
- В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки12:29
- В Донецке критически не хватает врачей, даже в больницах областного значения12:11
- КПВВ ОРДО: огромные пешие очереди под Горловкой, на Марьинском направлении автомобили в два ряда11:50
- В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи11:32
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»10:49
- Елка, гвоздики и сигареты. В сети показали фото занесенной снегом могилы убитого главаря «ДНР»10:31
- В Донецке на празднование Нового года обязали прибыть бюджетников и «министров»10:12
- Кремль применит открытую агрессию против Украины в двух случаях14:45
- Жители Горловки и Енакиево говорят о критической ситуации в городах14:26
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- В РФ снова заявляют о яром желании вторгнуться на территорию Украины13:41
- Зонд NASA сфотографировал "космического снеговика"13:30
- На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности13:18
- Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна12:59
- В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки12:29
- В Донецке критически не хватает врачей, даже в больницах областного значения12:11
- КПВВ ОРДО: огромные пешие очереди под Горловкой, на Марьинском направлении автомобили в два ряда11:50
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению