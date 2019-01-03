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Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна

03.01.2019 12:59
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Жители Донецка рассказали, сколько стоит посещение бассейна

В неподконтрольном украинским властям Донецке разовое посещение бассейна стоит от 70 руб. (28 грн по местному курсу на 3.01.2019). Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут Донецкие новости.
В одном из донецких пабликов местные жители делятся информацией о стоимости посещений бассейнов:
Юлия: «СК "Кировец", за площадью Свободы. Разовое посещение 70 руб. (28 грн, – прим. ред.), абонемент на 8 занятий – 450 руб. (180 грн), на 4 занятия – 230 руб. (92 грн), на 12 – не знаю»;
Дмитрий: «"Спарта" работает, целый день 100 руб. (40 грн), до 22-х у них»;
«Che Givara»: «В "Спарте" абонемент стоил около 800 руб. (320 грн) за месяц. Но до Нового года»;
Андрей: «"Спарта": первая половина дня – 70 руб. (28 грн), вечером – 100 руб. (40 грн)»;
Елена: «На Петровке отличный бассейн, абонемент 600 руб. (240 грн) за 12 посещений»;
Юлия: «В "СпортМакс" на Дзержинского безлимитный в аквазону 1750 руб. (700 грн)».
Дончане акцентируют, что стоимость посещения бассейна в сравнении с посещением тренажерного зала – вполне приемлемая:
Саша: «Это ж даром. Сходите, поплавайте»;
Ростислав: «Бассейн за 70 руб. – это бомба! Тут разовое занятие в тренажерку – 200-300 руб. (80-120 грн) в некоторых залах, а бассейн – 70 руб. (28 грн)».



Теги: Донецк, Донбасс, стоимость, бассейн
 
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