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Жители Горловки и Енакиево говорят о критической ситуации в городах
Жители временно оккупированных Горловки и Енакиево говорят о критическом состоянии в городах. В первую очередь идет речь о затопленных шахтах и стоящих предприятиях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Горловки и Енакиево говорят о критической ситуации сложившейся в городах. Здесь остановлены и затоплены шахты, металлоконструкции предприятий «порезаны на металл», а население еле сводит концы с концами. В это же время оккупационные «власти ДНР» в Донецке пытаются создать видимость «процветания».
Вот что пишут горловчане и жители Енакиево в соцсетях:
«Праздничное подведение дырявых итогов!!!»,
«В Горловке и Енакиево не работает ни одна шахта из пару десятков, работавших при Овоще. Там реально люди разбежались по заработкам вдали отдома. Очень немногим повезло найти работу неподалеку. Из центра Донецка этого не видно? За корпоративами и кружками реальности не видать?!»,
«Шахты порезаны и затоплены((((((( в горловке»,
«Реструктуризация работает. На откачку ставят»,
«Работал в реструктуризации. Там если есть комплекс подземных, до 150 человек. Максимум слесари 5р. И 10 к не выходит в месяц. 7500 где то. А если без подземных, сторожа, к примеру, 2892 оклад. С ночными на руки 2500. ИТР чуть побольше. Директор ,, ггл механик – 12-13».
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, Енакиево, затопление, ДНР, шахты, соцсети
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