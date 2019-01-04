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​Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила"

04.01.2019 11:38
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&#8203;Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила"

В Сети появилось новое видео о войне в районе Авдеевки, что под оккупированным Донецком. На нем запечатлены тяжелые будни защитников Украины. Кадры из-под Авдеевки показал в Facebook аккаунт "Третья сила", передает "Диалог.UA".

Авдеевская промзона, находящаяся всего в 13 км от оккупированного армией РФ Донецка, считается одним из самых "горячих" участков фронта. Она практически ежедневно мелькает в сводках штаба Операции Объединенных сил из-за обстрелов.


Как оказалось, помимо бойцов ООС, под Авдеевкой присутствует и таинственная "Третья сила". Именно она вступает в бой, когда военные не могут дать отпор врагу в связи с Минскими соглашениями и перемириями.

В Сети появилось новое мощное видео из-под Авдеевки, показывающее, что вынуждены переживать каждый день украинские защитники.

На нем запечатлены апокалиптические кадры промышленной зоны, разрушенной войной, обстрелы и разрушительные "ответки" по позициям врага.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ВСУ разгромили ДРГ террористов на подступах к Авдеевке: боевики ликвидированы, есть раненый.



Теги: Донбасс, война, Авдеевка, обстрел, ДНР
 
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