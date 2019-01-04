Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ

04.01.2019 07:35

Бригада украинских военных отказывается осуждать бойца за сказанные слова, потому как в плену у боевиков ему явно не сладко.

Террористы незаконного вооруженного формирования "ДНР" обнародовали в Сети видео с плененным бойцом 128-й бригады Андреем Качинским.

Известно, что парень исчез из расположения своей части еще в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает "Сегодня", передает "Диалог.UA". Согласно данным СМИ, военный рассказал, что ему 35 лет и он родом из Ровенской области.

Вместе с тем, Качинский отказался от объяснений, каким образом боевики взяли его в плен, однако заверил, что его там якобы не бьют.

Стоит отметить, что на видео мужчина говорит по-украински, утверждая, что закончил семь классов, а "через год пошел на ферму коров доить", а однажды выпивал в центре села возле магазина, когда его "задержали менты" и, "чтобы не посадили, пошел служить в армию".

В свою очередь, в пресс-службе бригады подтвердили, что на видео – действительно их военнослужащий и заверили, что не воспринимают его слова как "признание". Напомним, российские боевики ужесточили обстрелы позиций ВСУ, при этом оккупанты, вопреки минским договоренностям, продолжают применять на Донбассе тяжелый калибр.

За прошедшие сутки в зоне ООС один защитник Украины погиб, еще двое получили ранения. В то же время, по данным Штаба ООС в Facebook, один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены. Кроме того, командир 46-го отдельного штурмового батальона военных сил Украины Вячеслав Власенко считает, что Российская Федерация открыто атакует Украину, если на следующих выборах президента победит настоящий патриот.



Источник: www.dialog.ua