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Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ
Бригада украинских военных отказывается осуждать бойца за сказанные слова, потому как в плену у боевиков ему явно не сладко.
Террористы незаконного вооруженного формирования "ДНР" обнародовали в Сети видео с плененным бойцом 128-й бригады Андреем Качинским.
Известно, что парень исчез из расположения своей части еще в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает "Сегодня", передает "Диалог.UA". Согласно данным СМИ, военный рассказал, что ему 35 лет и он родом из Ровенской области.
Вместе с тем, Качинский отказался от объяснений, каким образом боевики взяли его в плен, однако заверил, что его там якобы не бьют.
Стоит отметить, что на видео мужчина говорит по-украински, утверждая, что закончил семь классов, а "через год пошел на ферму коров доить", а однажды выпивал в центре села возле магазина, когда его "задержали менты" и, "чтобы не посадили, пошел служить в армию".
В свою очередь, в пресс-службе бригады подтвердили, что на видео – действительно их военнослужащий и заверили, что не воспринимают его слова как "признание". Напомним, российские боевики ужесточили обстрелы позиций ВСУ, при этом оккупанты, вопреки минским договоренностям, продолжают применять на Донбассе тяжелый калибр.
За прошедшие сутки в зоне ООС один защитник Украины погиб, еще двое получили ранения. В то же время, по данным Штаба ООС в Facebook, один наемник РФ ликвидирован, еще четверо ранены. Кроме того, командир 46-го отдельного штурмового батальона военных сил Украины Вячеслав Власенко считает, что Российская Федерация открыто атакует Украину, если на следующих выборах президента победит настоящий патриот.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, плен, военнопленный, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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