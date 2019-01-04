Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ

04.01.2019 17:10

За последний месяц 2018 года гибридная армия РФ понесла на Донбассе серьезнейшие потери.

Погибли и получили травмы свыше 160 наемников. О потерях в армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Александр Гром, передает "Диалог.UA".

В декабря 2018 года общие потери наемников армии РФ на Донбассе составили 164 человека. Подавляющее их большинство было ликвидировано и получило серьезные травмы при боестолкновениях, а также в ходе ответного огня ВСУ. 66 террористов были убиты, еще 98 "загремели" на больничные койки.

Традиционно случились у оккупанта в декабре и небоевые потери. 9 террористов погибли в результате суицидов, неосторожности, болезней и прочего, еще 7 получили ранения.

Важно отметить, что это только подтвержденные с помощью соцсетей случаи. Вероятно, что ситуация для оккупанта намного более печальна в связи с тем, что командование группировок "Л/ДНР" систематически занижает потери. На это оно вынуждено идти из-за массового бегства наемников со "службы", а также низким набором новобранцев.



Источник: www.dialog.ua