- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео21:11
- В Горловке снег убирают танками20:58
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом19:50
- Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске18:32
Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ
За последний месяц 2018 года гибридная армия РФ понесла на Донбассе серьезнейшие потери.
Погибли и получили травмы свыше 160 наемников. О потерях в армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Александр Гром, передает "Диалог.UA".
В декабря 2018 года общие потери наемников армии РФ на Донбассе составили 164 человека. Подавляющее их большинство было ликвидировано и получило серьезные травмы при боестолкновениях, а также в ходе ответного огня ВСУ. 66 террористов были убиты, еще 98 "загремели" на больничные койки.
Традиционно случились у оккупанта в декабре и небоевые потери. 9 террористов погибли в результате суицидов, неосторожности, болезней и прочего, еще 7 получили ранения.
Важно отметить, что это только подтвержденные с помощью соцсетей случаи. Вероятно, что ситуация для оккупанта намного более печальна в связи с тем, что командование группировок "Л/ДНР" систематически занижает потери. На это оно вынуждено идти из-за массового бегства наемников со "службы", а также низким набором новобранцев.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ЛНР/ДНР" на Донбассе от 24.07.2018
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
- Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео21:11
- В Горловке снег убирают танками20:58
- Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону13:46
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В США продлили срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы13:15
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше12:45
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Многие американцы хотят покинуть США12:08
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом