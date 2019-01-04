Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз

04.01.2019 10:17

Аналитики часто дают свои прогнозы по поводу экономики и политики.

В стороне не остался Вадим Карасев, который предоставил свой прогноз о том, как Украине можно воспротивиться агрессору так, чтобы одержать верх. Эксперт в области политологии Вадим Карасев обратил внимание на то, какие проблемы могут настигнуть Украину в скором будущем.

Он учел их в своем докладе и сообщил, как можно, учитывая их, воспротивиться и даже побороть Россию на территории Украины, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Политолог решил упомянуть, что в Украине всегда присутствовал свободный дух демократии.

На этом необходимо сосредоточить силы и исключить из политики будущего диктаторские настроения и полную милитаризацию общества, которые ломают настоящий дух независимости.

Однако это был первый теоретический шаг, который, скорее, создает базис для решения проблемы возникшего конфликта.

"Прежде всего нужно думать о том, как объединить Украину. Есть два способа.

Первый – следующий президент Украины это сделает с помощью своего влияния и политики.

Второй – внедрение партийной демократии, когда несколько партий сразу объединяют всю державу, не враждуя при этом друг с другом. Именно идея единения очень важна, чтобы правильно надавить на РФ и прогнать ее с территории Украины", - сообщил Карасев.