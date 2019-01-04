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Архив - Донецкая область

Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео

04.01.2019 21:11
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Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео

Российский агрессор продолжает вести свою преступную политику по дискредитации украинского государства и его граждан.

Украинский полковник Александр Мотузяник заявил, что Министерство обороны Украины подтверждает информацию, которая ранее появилась, о том, что страна-агрессор намеревается обвинить официальный Киев в якобы "организации" диверсий в аннексированном Крыму, уведомляет "Диалог.UA".

Мотузяник отметил, что преступному Кремлю такие действия необходимы для того, чтобы усилить антиукраинскую информационную кампанию с целью оправдания своих же актов агрессии в акваториях Азовского и Черного морей.

Он уточнил, что Москва готовит обвинения украинского государства в подготовке мифических терактов не только в Крыму, но и на оккупированных территориях Донбасса. Напоследок украинский военный добавил, что подобного рода действия являются очередной провокацией РФ против Украины.

Тем временем разведка Украины доложила, что боевики из квазиреспублик "Л/ДНР" развернули полевые лагеря, которые предназначены для обучения новых российских убийц.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Москва, теракт, ДНР, ЛНР, фейк
 
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