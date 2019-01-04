Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год

04.01.2019 12:47

В неподконтрольном украинским властям Донецке «глава ДНР» Денис Пушилин встретил Новый год на площади Ленина. Кадры опубликованы местным телеканалом.

Пушилина в полночь окружали охранники и «полицейские», вооруженные автоматами. «Глава ДНР» фотографировался с детьми и другими желающими.

Пользователи соцсетей критично восприняли эту новость:

«Ремонт Донецк»: «Жизнь у человека удалась»;

Роман: «В кафе б какое зашел»;

Людмила: «Даже комментировать не хочется. Неприятен и все»;

Дмитрий: «И не боится к людям подходить»;

Анна Х.: «А чего только в Донецке – нет других городов? Может, стоило приехать 1-3-го в другие города?»;

Лилия: «А представьте себе, как ему было страшновато, наверное»;

Маришечка: «Я б такую главу... выгнала бы с**ной метлой!»;

Анна С.: «Захар лучше был»;

Егор: «Пушилин радуется, что всех развел»;

Влад: «Вождь ДНР в людях».

Есть и те, кто положительно оценил действия «главы ДНР». «Классная елка. Глава – молоток», – считает Денис.

Источник: https://dnews.dn.ua