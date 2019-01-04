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Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
Сегодня утром, 4 января, все контрольно-пропускные пункты на Донбассе начали свою работу в штатном режиме, согласно зимнему графику. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По их информации, утром на КПВВ находилась такое количество транспортных средств, въезд/выезд:
- «Майорское» — 35/35;
- «Марьинка» — 50/50;
- «Новотроицкое» — 30/40;
- «Гнутово» — 30/40.
Пограничники отмечают тенденцию к увеличению пассажиро-транспортного потока. За прошедшие сутки блокпосты пересекли 35,1 тысячи человек и 4,1 тысячи единиц транспорта, а именно:
- «Майорское» — 7575 человек и 880 транспортных средств;
- «Марьинка» — 7220 человек и 1170 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 6710 человек и 1310 транспортных средств;
- «Гнутово» — 2925 человек и 625 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 10 545 человек.
В сообществе «Донбасс SOS» сообщают:
КПВВ «Майорское». В направлении Бахмута очередь до указателя «Майорск», движение слабое. В направлении Горловки очередь небольшая. На блокпосту «ДНР» очередь в направлении Бахмута больше километра, движение слабое. Сообщается, что в связи с боевыми действиями ясиноватский пост по прежнему перекрыт. Объезд возможен через Макеевку — Харцызск — Ждановку — Енакиево или Ясиноватую-Красный Партизан.
» По состоянию на 09.35 на блок посту 150 автомобилей, 25 автобусов, до 180
человек пешей очереди», — пишут в соцсети.
КПВВ «Еленовка». В направлении Донецка очередь больше километра, движение относительно неплохое, в направлении Мариуполя — очередь небольшая. Сообщается, что в районе Еленовки мобильная связь отсутствует. Очевидцы пишут в соцсетях:
«Еленовка начали выпускать в 07:45 по мск. в 4 ряда на реверс. Между Еленовкой и Перлыной дорога очень скользкая, начали только пускать».
КПВВ «Новотроицкое». В направлении Донецка проезд свободный, в направлении Мариуполя — очередь около километра, движение есть.
КПВВ «Марьинка». В направлении Курахово очередь почти полутора километра, движение слабое. В направлении Донецка — около километра, движение есть. Очередь появилась минут на 40 на блокпосту «ДНР» — начали выдавать бланки для заполнения, досмотра нет.
«Каргил на Курахово, очередь на спуске с моста, льгота — до моста, на 7.35»
«Каргил. Очередь до моста, огромная! Развернулись и поехали на Еленовку…»
«Каргил в Украину — Стали мертвым грузом, очередь аж на мосту, а льгота возле блоков», — пишут очевидцы в соцсети.
КПВВ «Гнутово». Сообщений об очередях нет.
КПВВ «Зорлотое» — закрыт
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Гнутово, КПВВ
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