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Архив - Донецкая область

Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе

04.01.2019 14:45
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Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе

Каких-либо глобальных предпосылок для эскалации конфликта на Донбассе на сегодняшний день нет. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал донецкий активист, лидер организации «Ответственные граждане Донбасса» Энрике Менендес.

По мнению собеседника издания, в связи с недавним подрывом железнодорожного перехода на окраине оккупированного Донецка эскалации конфликта на Донбассе ожидать не стоит: «Мы даже не знаем, что там на самом деле произошло, плюс на остальных направлениях ситуация более-менее нормальная».

«Конечно, плохо, что не выполняется новогоднее перемирие, которое было объявлено 29 декабря 2018 года, но в целом каких-либо глобальных предпосылок для того, чтобы произошла эскалация, на данный момент я не наблюдаю. Я думаю, что ситуация в таком режиме будет идти большую часть января», - добавляет активист.

По мнению Менендеса, ни самопровозглашенные «республики», ни РФ на данный момент в эскалации не заинтересованы.

«Дестабилизирующим фактором могут быть президентские выборы в Украине», - отмечает собеседник издания.



Теги: Донбасс, война, конфликт, январь, ДНР, ЛНР
 
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