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«Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»
Сотрудники Главного управления военной контрразведки ГКР СБУ совместно с военнослужащими ВС Украины задержали на линии разграничения члена НВФ «ДНР». Такая информация и видео допроса опубликованы на сайте СБУ.
Устновлено, что уроженец Горловки присоединился группировке «ДНР» в сентябре 2014 года. Его назначили на «должность» пулеметчика так называемой «народной милиции».
«Периодически проводились стрельбы в районе дач, нес службу на терриконе в качестве наблюдателя за передвижением сил противника», — сообщил задержанный.
В феврале 2015 года его назначили оператором ПТУР (противотанковая управляемая ракета). Он «нес службу» на блокпосту в окрестностях Горловки.
«Подготовку по стрельбе, обучение проводил россиянин с позывным «Грузин», — рассказал наемник.
В июне 2018 года задержанный вернулся на «должность» пулеметчика в одно из подразделений НВФ.
Сейчас проводятся следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ч.1 статьи 258−3 «Создание террористической группы или террористической организации» УК Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, СБУ, ДНР, НВФ
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