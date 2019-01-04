Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт

04.01.2019 17:38

Известный на весь мир украинский боксер рассказал о своей поездке на Восток Украины и отказе от гражданства страны-агрессора.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик неоднократно ездил на Донбасс к украинским бойцам.

Украинский богатырь признается, что воины ВСУ, которые защищают родную землю от агрессора, вызывают у него восхищение, передает "Диалог.UA".

Спортсмен отметил, что украинские военные находятся в невероятно сложных условиях, где умирают люди.

Также Усик заверил, что он патриот своей страны и не откажется от гражданства Украины, несмотря на заманчивые предложения от других стран получить их паспорт, в том числе и от страны-оккупанта. Спортсмен заявил, что он всегда будет оставаться украинцем и желает процветания своей родине.

Лучший боксер 2018 года прокомментировал и многочисленные выпады в его адрес относительно боя с Гассиевым в Москве. Усик отметил, что в столицу РФ он поехал за чемпионским титулом, который завоевал под украинским флагом.

Ранее спортсмен сделал неожиданное заявление насчет украинского языка. Также Усик удивил всех ответом на вопрос, скучает ли он по аннексированному Крыму.



