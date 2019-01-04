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В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках
04.01.2019 07:13
Во временно оккупированном Донецке на улицах Артема и Университетской боевики «ДНР» проверяют молодых людей, стоящих на остановках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На центральных улицах временно оккупированного Донецка – Артема и Университетской – боевики «ДНР» останавливаются на остановках и обыскивают молодежь. Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк, внимание! Дыроменты (ДПС) на «приусе» ездят по Артема-Университетской, останавливаются на остановках и шмонают молодежь»,
«В друг у кого-то танк в кармане?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, остановка, обыск, ДНР, боевики, ОРДО
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