- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
Новый президент Украины может на корне изменить ситуацию с Донбассом, и это будет во многом зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах.
Такое мнение выразил "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.
"Самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Россией является позиция президента Украины. Сегодня его позиция – это попытка сохранить относительную стабильность. Плохую, ненужную Украине, невыгодную, но стабильность. Явно сдерживается любая активность на Донбассе. Это означает, что ситуация как была тухлой, так и остается.
Но в Украине, возможно, будет новый президент, у которого на начальном этапе может возникнуть желание как-то разрешить эту ситуацию – разрешить изменением отношений между Россией и Украиной. Могут быть и радикальные изменения. Этот вопрос во многом будет зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах – что для них важнее: стабильность или поддержание этой точки нестабильности, в которой, конечно же, заинтересована Россия. Ведь главной задачей Путина было создание точки нестабильности и поддержание ее", - убежден эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, выборы президента
- Мнение: "Не существует никакого мифического "народа Донбасса"!
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Кукловоды Савченко спешат, грядут серьёзные проблемы
- Озвучены три уровня конфликта на Донбассе
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе
- На донбасском поле боя у агрессора есть два пути
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ17:30
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог16:31
- В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?15:59
- Украинцам посоветовали избавляться от крупных банкнот: могут взимать комиссию15:31
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- Выдвижение Зеленского в президенты: заявление Коломойского вызвало настоящий скандал в Сети14:01
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?