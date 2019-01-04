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Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог
Ставка кандидатов на выборах на милитаризацию Украины и украинского общества может не сыграть в пользу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и еще больше разделить страну. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.
«Ставка на милитаризацию может не сыграть, потому что война может объединять, а может не объединять. В 2014 году война больше объединяла, потому что люди понимали реальную опасность всей этой стрелковщины, а потом – регулярных войск РФ. Они могли пойти дальше – на Харьков, на Днепропетровск и так далее. Сейчас такой угрозы нет», – считает он.
«Сейчас любые призывы, что надо готовиться к войне, что Путин нападет и прочие – не воспринимаются серьезно. Поэтому любые попытки милитаризировать общество или провести внутреннюю милитаризацию не воспринимаются серьезно, более того – они начинают не объединять страну и нацию, а делить. Как можно объединить нацию вокруг войны, если примерно 2 млн человек ездят в страну-агрессор работать, либо уклоняются от призыва? Значит, война не объединяет сегодня – это надо понимать», – продолжил Карасев.
По его мнению, как действовать дальше украинским властям, должны показать результаты президентских и парламентских выборов в Украине. «Один из главных запросов общества – мир. Не мир, как капитуляция, но и не война. Большой войны никто не хочет. У нас и сейчас – ни войны, ни мира», – отметил политолог.
«Если посмотреть – какой мир может быть сейчас? Мир по "Минску" – есть вопросы, по войне – тоже. Такая ситуация может длиться и годами. Не 5 лет, а больше», – добавил Карасев.
Эксперт убежден, что геополитическая война ведется за то, какое место займет Украина на международной арене, и в какой сфере влияния будет находиться, а также за то, сможет ли стать государством с самостоятельной позицией в мире.
Политолог также считает, что в Украине должна быть такая конфигурация власти, которая бы объединила украинское общество в борьбе за демократический европейский выбор и другие ценности, тогда можно выиграть войну у России в геокультурном смысле.
Как сообщалось ранее, накануне Нового года другие эксперты сделали политический прогноз для Украины на 2019 год.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, ООС
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