Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки

05.01.2019 09:30

Ситуация в портах Мариуполя (Донецкая обл.) и Бердянска стабильна, однако они и в дальнейшем несут убытки вследствие блокады Россией Керченского пролива. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «Радио Свобода».

«Реально Россия прилагает все средства и методы, чтобы блокада продолжалась. Более того, мы имеем отклик этой ситуации, когда многие судовладельцы, понимая, что срок ожидания для прохождения Керченским проливом является сверхдлинным, переориентируют свои суда на порты или Черного моря, или вообще другие направления. Это плохо, потому что это бьет по экономике всего края. И безусловно, это была хорошо продуманная операция российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион», – рассказал он.

По мнению чиновника, Москва пытается дестабилизировать украинское Приазовья, чтобы проложить сухопутный коридор в аннексированный Крымский полуостров. «Сейчас очередей нет, задержек как бы тоже нет. Но мы понимаем, что это все происходит в ручном режиме. Поскольку международное давление на Россию сейчас очень высоко, они делают вид, что все оʼкей. Как только давление немного ослабнет или будет другое раздражение, безусловно, они вернутся к этой практике. Потому что их цель – дестабилизировать Приазовье и, безусловно, в дальнейшем получить коридор в Крым и, я думаю, продолжить свою экспансию», – рассуждает Омелян.

По его словам, правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить нормальную работу портов, и сейчас она является стабильной. Однако министр обращает внимание на то, что с начала российской агрессии доходы и Мариуполя, и Бердянска сократились. «Если за последние несколько лет грузопоток того же мариупольского порта упал в три раза, в Бердянске тоже существенно сократился, то это не улучшает экономическую ситуацию в двух этих портах», – говорит он.

Источник : https://dnews