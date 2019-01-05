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«Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине
В интернете появилось новое видео с бывшим депутатом Верховной Рады от Партии регионов и ярым сторонником «русского мира» Олегом Царевым, в котором он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику. Как передает replyua.net, в прямом эфире одного из подконтрольного Кремлю телеканалов Царев, являющийся одним из инициаторов «отделения» Донбасса, охарактеризовал украинскую экономику, как хорошо развивающуюся.
«Украина — богатая страна, помогает МВФ. Украине не дадут упасть. Ситуация не такая плохая, как иногда кажется отсюда», — удивил таким заявлением российский пропагандист. В то же время, он добавил, что гривна является стабильной валютой как для государства, на территории которого не прекращаются военные действия.
«Проведена бюджетная децентрализация. Было принято достаточно много правильных решений, которые дают возможность стране развиваться», — признал Царев.
Теги: Донбасс, Москва, заявление
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