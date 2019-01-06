Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка

06.01.2019 10:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка

Террористы требуют оказывать им финансовую и материально-техническую помощь за счет предприятий.

Российское оккупационное командование пытается усилить влияние на руководителей промышленных предприятий Донецкой и Луганской областей путем их призыва на так называемые сборы резервистов во временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, призванные на сборы направляются в подразделения соединений и частей боевиков, в которых наиболее неудовлетворительные условия по размещению и проведения занятий с личным составом.

Таким образом российское руководство "сборов" заставляет призванных должностных лиц "с пониманием относиться к проблемам российских подразделений", речь идет о выделении финансовой и материально-технической помощи за счет предприятий.

"Указанных лиц в обмен на комфортное пребывание на "сборах" обязывают "содействовать работе местных военкоматов" по ​​призыву на военную службу работников их предприятий, которые отказываются от прохождения службы в составе российских оккупационных войск", - уточняется в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.



Теги: Донбасс, финансы, помощь, предприятие, призыв, Минобороны, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх