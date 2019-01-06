- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка10:11
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту09:28
- Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь09:10
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери08:24
- В жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Есть погибшие08:15
- Снежный коллапс в Донецке - дороги не чищены, проехать нет возможности07:44
Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка
Террористы требуют оказывать им финансовую и материально-техническую помощь за счет предприятий.
Российское оккупационное командование пытается усилить влияние на руководителей промышленных предприятий Донецкой и Луганской областей путем их призыва на так называемые сборы резервистов во временно оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, призванные на сборы направляются в подразделения соединений и частей боевиков, в которых наиболее неудовлетворительные условия по размещению и проведения занятий с личным составом.
Таким образом российское руководство "сборов" заставляет призванных должностных лиц "с пониманием относиться к проблемам российских подразделений", речь идет о выделении финансовой и материально-технической помощи за счет предприятий.
"Указанных лиц в обмен на комфортное пребывание на "сборах" обязывают "содействовать работе местных военкоматов" по призыву на военную службу работников их предприятий, которые отказываются от прохождения службы в составе российских оккупационных войск", - уточняется в сообщении.
В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.
Теги: Донбасс, финансы, помощь, предприятие, призыв, Минобороны, ГУР
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»
- Венгрия готовит солидный пакет финансовой помощи Украине
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Константиновка прекратила проедать будущее
- Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка10:11
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту09:28
- Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь09:10
- Еще две смерти на совести террористов: на линии разграничения умерли пенсионеры с оккупированных территорий08:31
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери08:24
- В жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Есть погибшие08:15
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова12:10
- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год11:12
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Боевики на Донбассе давят на руководителей предприятий, - разведка10:11
- В Украине 54 медицинские услуги станут бесплатными09:53
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту09:28
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ
- Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год