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Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО

06.01.2019 10:51
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Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО

После так называемых выборов на неподконтрольной части Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры «Внешторгсервис». Фирмы, которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, соратником экс-президента Януковича.

Подробнее – в сюжете ОТВД:

Источник: novosti.dn.ua



Теги: экономика, Донбасс, выборы, промышленность, ДНР, Янукович
 
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