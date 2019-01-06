Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО

06.01.2019 10:51

После так называемых выборов на неподконтрольной части Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры «Внешторгсервис». Фирмы, которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, соратником экс-президента Януковича.

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Источник: novosti.dn.ua