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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери
В течение минувших суток, 5 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
"5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В частности, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.
"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 января, одного оккупанта было уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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