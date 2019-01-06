На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

06.01.2019 08:24

В течение минувших суток, 5 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

"5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 января, одного оккупанта было уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.