На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей

06.01.2019 16:59

У чергах на КПВВ "Станиця Луганська" і "Майорське" 5 січня померли двоє людей.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил, передає Depo.Донбас.

Сьогодні, 05 січня, о 9:45 в сервісній зоні на КПВВ "Станиця Луганська", під час оформлення документів на перехід до підконтрольних владі України районів, 65-річному чоловікові, який нещодавно підійшов до КПВВ, стало зле і він знепритомнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українськими прикордонниками негайно були викликані медичні представники Червоного Хреста та карета швидкої допомоги.

"На жаль, лікарям залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, об 11:00, на КПВВ "Майорськ", після прибуття з окупованої території, 79-річна жінка поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я.

"Оперативно прибувши, співробітники однієї з профільних громадських організацій з надання медичної допомоги провели термінові реанімаційні заходи, але, на жаль, не змогли врятувати життя цієї людини", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, серед яких, переважно люди похилого віку.

"Люди прямують за пенсіями та соціальними виплатами, проте цей шлях іноді є небезпечним", - зазначають в СЦКК.