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Архив - Донецкая область

На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей

06.01.2019 16:59
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На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей

У чергах на КПВВ "Станиця Луганська" і "Майорське" 5 січня померли двоє людей.
Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил, передає Depo.Донбас.
Сьогодні, 05 січня, о 9:45 в сервісній зоні на КПВВ "Станиця Луганська", під час оформлення документів на перехід до підконтрольних владі України районів, 65-річному чоловікові, який нещодавно підійшов до КПВВ, стало зле і він знепритомнів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українськими прикордонниками негайно були викликані медичні представники Червоного Хреста та карета швидкої допомоги.
"На жаль, лікарям залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця", - йдеться у повідомленні.
Пізніше, об 11:00, на КПВВ "Майорськ", після прибуття з окупованої території, 79-річна жінка поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я.
"Оперативно прибувши, співробітники однієї з профільних громадських організацій з надання медичної допомоги провели термінові реанімаційні заходи, але, на жаль, не змогли врятувати життя цієї людини", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, серед яких, переважно люди похилого віку.
"Люди прямують за пенсіями та соціальними виплатами, проте цей шлях іноді є небезпечним", - зазначають в СЦКК.



Теги: Донбасс, пожилой человек, умерли, КПВВ
 
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