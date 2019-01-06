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Архив - Донецкая область

Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах

06.01.2019 17:56
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Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах

На территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области из-за обильного снегопада дороги стали труднопроходимыми. Об этом сегодня, 6 января, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что спасатели на специальной технике деблокировали транспорт и сопровождали автомобили «Скорой помощи» на выездах. Такие ситуации фиксировались в Тельмановский районе в с. Новая Ласпа, в Червоногвардейском районе Макеевки, Углегорске, Ясиноватой, Куйбышевском и Кировском районах Донецка.
Кроме того, в Тельмановском районе, возле с. Воля извлекли легковой автомобиль из снежного заноса, в Макеевке – пассажирский автобус, в Енакиево на автодороге Енакиево-Ясиноватая – грузовой автомобиль, в Горловке – грузовой автомобиль, в Амвросиевском районе возле с. Многополье – легковой автомобиль из кювета. В Ясиноватой отбуксировали седельный тягач с прицепом на проезжий участок дороги.



Теги: Донбасс, непогода, снег, заносы, ДНР
 
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