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Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор
06.01.2019 18:28
Пограничники не пропустили графический монитор через линию соприкосновения на КПВВ "Майорское" в Донецкой области 5 января.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, которым пытались переместить на временно оккупированную территорию графический монитор стоимостью 14,5 тысячи гривен.
Товар передали работникам фискальной службы для принятия правового решения.
Вчера наблюдалась тенденция к уменьшению пассажиро-транспортного потока. За минувшие сутки через КПВВ последовало 23,9 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пограничники, монитор, Майорск, КПВВ, ГПСУ
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