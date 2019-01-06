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Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
Блокпосты в Донецкой области сегодня, 6 января, собирают не слишком протяженные автомобильные и пешеходные очереди.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, даже загруженные направления сегодня относительно свободны для проезда.
Так, на Бахмутском направлении в обе стороны стоят всего несколько десятков авто. Даже блокпосты в Горловке не слишком загружены по сравнению с предыдущими днями.
«На выезд из Украины стоит не более десятка авто», — отметил один из авторов.
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45, 60 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди», — добавил другой пользователь.
Пешеходная очередь достаточно короткая и движется быстро.
«Прошли пешую очередь в сторону Артемовск за полчаса», — сообщают комментаторы.
«В сторону Горловки: сразу на проверку, пеших около 20 человек», — также говорится в сообщениях.
Марьинское направление также загружено средне — несколько десятков авто ожидают проезда. Даже ранним утром очереди собрались не слишком протяженные.
«Каргил: В сторону Марьинки — Основная машин 40, Льгота 20», — сообщил пользователь по данным на 7:00.
«Марьинка — очередь на мосту. Прутся льготники, перевозчики. Была одна протяжка на машин 10», — пишут очевидцы.
«Со стороны ДНР на Украину — 80 обычной, 26 льготы», — добавил другой автор.
«Александровский блок пост — машин 70−80, льготки — 10, на украинском так же, льготки нет, бусы едут», — отмечают комментаторы.
При этом следует учитывать, что очереди хотя и не превышают 100 автомобилей, движутся достаточно медленно — только около 40 минут назад на проверку стали заезжать машины, прибывшие на блокпосты в 6:00.
«На днр в сторону Украины- очередь до моста! Щас заехали машины которые приехали в 6 утра на пост! В сторону Донецка на (днр) машин около 100», — рассказал очевидец.
Достаточно загружено Мариупольское направление — блокпосты в Еленовке собрали большие автомобильные и пешеходные очереди.
«На въезд в Донецк: Новотроицкое — 15−20 машин, столько же льготы; на выезд машин 10; Перлына на выезд ~50; Еленовка — въезд около 10; выезд больше 40. Пеших в Донецк много», — сообщил полную сводку пользователь.
Мариупольское направление в районе Гнутово относительно свободно — всего несколько десятков авто.
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, Еленовка, блокпост, ДНР, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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