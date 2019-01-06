Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно

06.01.2019 12:31

Блокпосты в Донецкой области сегодня, 6 января, собирают не слишком протяженные автомобильные и пешеходные очереди.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, даже загруженные направления сегодня относительно свободны для проезда.

Так, на Бахмутском направлении в обе стороны стоят всего несколько десятков авто. Даже блокпосты в Горловке не слишком загружены по сравнению с предыдущими днями.

«На выезд из Украины стоит не более десятка авто», — отметил один из авторов.

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45, 60 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди», — добавил другой пользователь.

Пешеходная очередь достаточно короткая и движется быстро.

«Прошли пешую очередь в сторону Артемовск за полчаса», — сообщают комментаторы.

«В сторону Горловки: сразу на проверку, пеших около 20 человек», — также говорится в сообщениях.

Марьинское направление также загружено средне — несколько десятков авто ожидают проезда. Даже ранним утром очереди собрались не слишком протяженные.

«Каргил: В сторону Марьинки — Основная машин 40, Льгота 20», — сообщил пользователь по данным на 7:00.

«Марьинка — очередь на мосту. Прутся льготники, перевозчики. Была одна протяжка на машин 10», — пишут очевидцы.

«Со стороны ДНР на Украину — 80 обычной, 26 льготы», — добавил другой автор.

«Александровский блок пост — машин 70−80, льготки — 10, на украинском так же, льготки нет, бусы едут», — отмечают комментаторы.

При этом следует учитывать, что очереди хотя и не превышают 100 автомобилей, движутся достаточно медленно — только около 40 минут назад на проверку стали заезжать машины, прибывшие на блокпосты в 6:00.

«На днр в сторону Украины- очередь до моста! Щас заехали машины которые приехали в 6 утра на пост! В сторону Донецка на (днр) машин около 100», — рассказал очевидец.

Достаточно загружено Мариупольское направление — блокпосты в Еленовке собрали большие автомобильные и пешеходные очереди.

«На въезд в Донецк: Новотроицкое — 15−20 машин, столько же льготы; на выезд машин 10; Перлына на выезд ~50; Еленовка — въезд около 10; выезд больше 40. Пеших в Донецк много», — сообщил полную сводку пользователь.

Мариупольское направление в районе Гнутово относительно свободно — всего несколько десятков авто.