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Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику и функционируют в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается тенденция к уменьшению пассажиро-транспортного потока, сообщает donpress.com.
Через КПВВ последовало 23,9 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.
«Майорское» — 5705 человек и 760 транспортных средств;
«Марьинка» — 5215 человек и 980 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4195 человек и 830 транспортных средств;
«Гнутово» — 3260 человек и 745 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 5545 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 25/40;
«Гнутово» — 10/10.
Теги: Донбасс, транспорт, график, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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