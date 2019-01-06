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Снежный коллапс в Донецке - дороги не чищены, проехать нет возможности
Во временно оккупированном Донецке от выпавшего накануне вечером и ночью снега почищены только несколько центральных улиц. Затруднен проезд транспорта, а таксисты взвинтили цены.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне вечером и ночью временно оккупированный Донецк, как и близлежащие населенные пункты засыпало снегом. Однако, снег не убирается, разве что жители домов с помощью лопат смогли прочистить дорожки для прохода. С помощью техники были почищены только несколько центральных улиц.
Из-за нечищеных дорог большинство транспорта не может проехать. Легковые автомобили не могут заехать во дворы жилых домов. В результате стоимость проезда на такси выросла сразу на 50 рублей.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Донецк Как всегда только центр»,
«Въезды во дворы и придомовые дороги не чистят. От слова совсем»,
«Ночью бульдозер прочистил дорогу к прокуратуре, и сгребли на противоположную сторону на остальное глубоко с….ь, была задница, а сейчас ещё заднее, горючее видать экономят»,
«Такси сегодня +50 к счетчику. Выезжала с Бакинов на Хмельницкого, навстречу аж 5 чистилок гуськом одна за одной. Води
Теги: Донецк, Донбасс, цена, снег, такси, рост цен, повышение, дороги, соцсети
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