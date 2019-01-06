- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
В Горловке последнюю шахту режут на металл
Экономическая ситуация в оккупированной Горловке критическая. Боевики ДНР приступили к вырезке последней рабочей шахты в городе.
Об этом изданию "Ведомости Донбасса" сообщил источник в т.н. «силовых ведомствах ДНР».
«Что сказать, после нового года пришло разрешение из РФ на распил шахты Гаевого, которая находится в районе поселка Октябрьский. Почти все люди из вымирающего поселка выехали, поэтому общественности практически не видно, что там происходит. Хочу сказать, что до конца февраля от этой шахты ничего не останется...», — сообщает источник.
Местные жители так же подтверждают, что со стороны шахты периодически замечают движение военных УРАЛов и КАМАЗов, которые накрыты брезентом и точно увидеть, что они вывозят нет возможности.
Хотим напомнить, что в оккупированной Горловке данная шахта являлась единственной, которая работала в военные времена и велась откачка воды из стволов шахты.
Теги: экономика, Донбасс, Горловка, шахта, металлолом, ДНР, боевики, РФ
- В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту
- В Енакиево дорезают на металл шахту «Булавинскую», на очереди «Ленина» и «Калинина» в Горловке
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- "На шахте Ленина в Горловке уже можно поставить крест", — экс-замдиректора "Артемугля"
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Высшие силы спасут Землю от Нибиру: люди увидели в небе "ангела"08:33
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- Путин попал в ловушку и не имеет выигрышного решения: в РФ рассказали, чем обернется передача Курил Японии08:00
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Самолет с Томосом прибыл в Украину: СМИ07:10
- Судьба поездов в Россию предопределена: Омелян 22:29
- Официально: Рогозина не пустили в США за поддержку фашизма и призывы отправить космонавтов США на батуте22:03
- Россия стягивает войска: раскрыты истинные масштабы оккупации21:32
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ