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Архив - Донецкая область

В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий

06.01.2019 11:29
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В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий

В результате осложнения погодных условий в Луганской области остаются обесточенными три поселка.

Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает dnews.dn.ua.

По данным Луганского энергетического объединения, днем, 5 января, без света оставались 3711 потребителей. В частности, массовые обесточивания охватили населенные пункты на юге области, также одно из аварийных отключений произошло в Старобельске.
«Причина аварийного отключения установлена, в настоящее время организованы работы по замене трансформатора», – отметили в энергетическом объединении.
Ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Донецкой и Луганской, а также в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях 4 и 5 января было осложнение погодных условий, которое соответствует уровню опасности «желтый».



Теги: Донбасс, Донецкая область, погода, авария, Луганская область, гидрометеоцентр, обесточены
 
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