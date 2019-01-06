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Архив - Донецкая область

В жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Есть погибшие

06.01.2019 08:15
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В жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Есть погибшие

В жилом доме взорвалась граната. Есть погибшие.

Об этом 0629 сообщил корреспондент с места событий.

Вчера около 22:00 в жилом доме в Мариуполе взорвалась граната. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей (около АТБ) в квартире на 3-м этаже.

По предварительной информации погибло два человека.

Труп одного из них свисает из окна с оторванной конечностью. Под окном видна огромная лужа крови. В воздухе стоит запах гари. Стены в квартир посечены осколками.

Очевидцы говорят, что взрыв был слышен даже на 17 мкр. Один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.

На месте работают взрывотехники, полиция и военные. Также видно 3-4 машины медиков. Обстоятельства происшествия уточняются.
В полиции подтвердили факт ЧП.

"Вызов в полицию поступил в 21.20. На месте работает следственно-оперативная группа.Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", - указано в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, взрыв, граната, ЧП, погибли
 
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