- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская»
Самый популярный товар, который сейчас везут на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», это яблоки. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналист Анастасия Магазова.
«КПВВ "Станица Луганская". Самый популярный товар, который сейчас везут на неподконтрольные территории, это яблоки. Один человек может днем провести не более 75 кг. Их везут на тележках, но сейчас зима, все замело. Что делать людям? Как говорится, голь на выдумки хитра. Большинство на зимний период прикрепили к колесикам трубы, старые лыжи или детали от санок, чтобы легче было тащить по снегу», – написала она.
«Караван заробитчан на КПВВ "Станица Луганская". Почти 4 км, около 6 часов, 75 кг фруктов, один раз в день – 400 грн», – подписал опубликованные снимки фотокорреспондент Владимир Куценко.
Как сообщалось ранее, фотокорреспонденты Андрей Дубчак и Владимир Куценко, а также журналист Анастасия Магазова на днях побывали на КПВВ «Станица Луганская». На своих страницах в Facebook они поделились фотографиями и впечатлениями.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, Станица Луганская, КПВВ
- Снаряд попал прямо в его угол: жуткие кадры из зоны АТО (ФОТО)
- Разруха вокруг и в головах: проблемы Станицы Луганской
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы
- В Станице Луганской ураган сорвал крыши с 50 домов
- "Кто-то из "ихтамнетов" поедет в Ростов в деревянном макинтоше" - луганские партизаны успешно поработали на передовой
- В результате обстрелов террористов в Станице Луганской ранения получили четверо военных ВСУ и один пограничник
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Windows 10 получила функцию приостановки обновлений10:10
- В Турции обнаружили уникальную золотую Библию10:00
- "Патриот" России Дмитрий Песков оказался гражданином Франции, россияне не могут в это поверить - Сеть бурлит 09:48
- Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й09:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Высшие силы спасут Землю от Нибиру: люди увидели в небе "ангела"08:33
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?