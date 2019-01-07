Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская»

07.01.2019 09:00

Самый популярный товар, который сейчас везут на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», это яблоки. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналист Анастасия Магазова.

«КПВВ "Станица Луганская". Самый популярный товар, который сейчас везут на неподконтрольные территории, это яблоки. Один человек может днем провести не более 75 кг. Их везут на тележках, но сейчас зима, все замело. Что делать людям? Как говорится, голь на выдумки хитра. Большинство на зимний период прикрепили к колесикам трубы, старые лыжи или детали от санок, чтобы легче было тащить по снегу», – написала она.

«Караван заробитчан на КПВВ "Станица Луганская". Почти 4 км, около 6 часов, 75 кг фруктов, один раз в день – 400 грн», – подписал опубликованные снимки фотокорреспондент Владимир Куценко.

Как сообщалось ранее, фотокорреспонденты Андрей Дубчак и Владимир Куценко, а также журналист Анастасия Магазова на днях побывали на КПВВ «Станица Луганская». На своих страницах в Facebook они поделились фотографиями и впечатлениями.

Источник: https://dnews.dn.ua