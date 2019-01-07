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Архив - Донецкая область

Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео

07.01.2019 20:15
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Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео

Жители неподконтрольной Горловки открыли сезон зимнего купания. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «Олег Сычев Горловский».

Видео было снято на карьере, расположенном на 5-ом квартале, в северной части города. Пара любителей купания в проруби на собственном примере показала, что это не страшно и не требуется особой подготовки:

«Сразу приходите, раздеваетесь и — в прорубь… Как на Крещение»

На момент съемки температура воздуха составила — 6 градусов, а воды, приблизительно, +4 — 5 градусов.

Позже к ним присоединилась еще одна пара. Оказались, что Вячеслав и Ирина — «моржи» со стажем: зимние купания они практикуют уже около 10 лет

«И дорогу в поликлинику забыли с тех пор», — рассказали они.

 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, купание, морж, ДНР
 
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