Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях

07.01.2019 11:20

За прошедшие сутки подразделения НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял опорные пункты украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

По данным украинской разведки за сутки один член НВФ был уничтожен и один ранен.

Источник: https://donpress.com