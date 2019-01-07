Последние новости раздела
- В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина17:16
- Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур15:30
- Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ15:15
- В Горловке снег меняют на еду13:30
- Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание12:17
- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях
07.01.2019 11:20
За прошедшие сутки подразделения НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял опорные пункты украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.
По данным украинской разведки за сутки один член НВФ был уничтожен и один ранен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, НВФ, ООС
Читайте также:
- «Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»
- В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ
- В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина17:16
- Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур15:30
- Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ15:15
- В Горловке снег меняют на еду13:30
- Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание12:17
- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- «Глаза боятся, руки делают!»: Порошенко назвал следующую цель украины17:31
- В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина17:16
- Часть банков под угрозой: какие могут закрыться и что делать украинцам17:02
- Циклон очень капризный: синоптики рассказали о погоде в предстоящие дни16:45
- Грузовое судно с украинцами на борту затонуло в Черном море16:30
- Томос везут обратно в Стамбул: названа причина16:15
- В Карпатах ищут заблудившихся на Рождество туристов16:00
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур15:30
- В США наказали за допинг 90-летнего велосипедиста-рекордсмена15:25
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно