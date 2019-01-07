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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях

07.01.2019 11:20
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Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях

За прошедшие сутки подразделения НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял опорные пункты украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

По данным украинской разведки за сутки один член НВФ был уничтожен и один ранен.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, НВФ, ООС
 
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