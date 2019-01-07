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Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание
Максим Равреба, известный российский журналист и блогер, являющийся ярым сторонником террористов «ДНР», пожаловался, что оккупанты «стирают память о героях республики», информирует replyua.net.
В свою очередь Денис Казанский, не менее известный украинский журналист, в своем блоге, размещенном в сервисе микроблогов Twitter, передает слова Равреба, о том, что Александр Захарченко, бывший главарь «ДНР», был ликвидирован «по причине очень настойчивых писем трудящихся ДНР». «Что это такое Равреба пишет? Россия-матушка что ли своих убивает вместо того, чтобы спасать? Надо же, а раньше писали, что не может такого быть и это все украинская пропаганда», - прокомментировал слова журналиста Денис Казанский.
Напомним также, что недавно на оккупированной территории «ДНР» взбунтовались в связи с бездействием со стороны террористов. Местные жители оказались возмущены тем, что «власти» «республики» не смогли справиться со столь простой задачей, как уборка снега. Фашик Донецкий, местный блогер рассказал в своем Twitter о том, что оккупационные власти попросили местных жителей взять в руки лопаты и выйти на улицы города для того, чтоб справиться со столь насущной проблемой, как снег.
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, ООС
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