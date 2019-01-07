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Архив - Донецкая область

В "ДНР" отменили комендантский час

07.01.2019 08:15
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В "ДНР" отменили комендантский час

Оккупационные власти отменили комендантский час с 6 на 7 января 2019 года, в связи с празднованием Рождества. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".

«Комендантского часа с 06.01.19 по 07.01.19 не будет. Распоряжение Главы отменить комендантский час в Рождество уже действует. Жители ДНР могут спокойно передвигаться по территории Республики в Рождественскую ночь», — сообщают сепаратистские СМИ.



Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, ДНР
 
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