В "ДНР" отменили комендантский час

07.01.2019 08:15

Оккупационные власти отменили комендантский час с 6 на 7 января 2019 года, в связи с празднованием Рождества. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".

«Комендантского часа с 06.01.19 по 07.01.19 не будет. Распоряжение Главы отменить комендантский час в Рождество уже действует. Жители ДНР могут спокойно передвигаться по территории Республики в Рождественскую ночь», — сообщают сепаратистские СМИ.