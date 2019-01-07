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В «ДНР» заявляют об аресте крупного бизнесмена и его соратников
В неподконтрольном украинской власти Донецке задержан местный бизнесмен Дмитрий Автономов, а также его ближайшее бизнес-окружение и родственники. Об этом сообщается в ряде российских медиа, а также в социальных группах «ДНР».
Отмечается, что Автономов был задержан 28 декабря. «Крупный предпринимать Дмитрий Автономов, известный помощью ополчению ДНР еще с 2014 года, задержан в Донецке без предъявления обвинений», – уточняет российское СМИ.
Предполагается, что арест связан с тем, что бизнесмен относился к группе сейчас опального в «республике» «экс-министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Ташкент»), Автономова называют «кошельком Ташкента», также он плотно сотрудничал с Александром Казаковым – российский экс-советник ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко.
«Автономов работал, наверное, не столько с Тимофеевым, сколько под Тимофеевым. Не знаю, до какой степени там были партнерские отношения. Скорее, зависимые. Про аптеки как-то слышал, но не придавал значения», – пишет «экс-депутат ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.
«Автономов работал в тесной связке с Тимофеевым, курировал [торгово-развлекательный центр] "Донецк сити", поставки ТНП из РФ, сеть аптек в ДНР и т.д. При этом регулярно посещал Украину», – дополняют Титянского в «республиканском» паблике.
Предпринимателю вменяют незаконные бизнес-схемы, уход от налогов, контрабанду и пр. Медиа уточняют, что «откупиться у того явно не получится».
Соратники бизнесмена утверждают, что причиной может быть попытка «отжать» прибыльные предприятия, воспользовавшись ситуацией смены власти в «республике».
«Его задержали без предъявления обвинений. Автономов с первых дней помогал ополчению. Потом помогал "Оплоту Донбасса" Александра Захарченко. Занимался бизнесом. После гибели главы все шло более или менее нормально. И вдруг перед Новым годом у него решили отжать бизнес. Похоже, требуют переписать активы», – утверждает источник на одном из предприятий Автономова.
«Помимо Автономова были задержаны также порядка 10 руководителей предприятий, где вышеуказанный предприниматель является соучредителем. Источник также сообщил, что задержаны и ближайшие родственники Дмитрия Автономова», – пишет интернет-ресурс «ДНР».
«Арест Автономова санкционировал лично [нынешний "глава ДНР"] Пушилин. Мининформу дана команда мочить Дмитрия Игоревича. Одна из сюжетных линий: "работал с Казаковым". Автономов не вызывает у нас ни йоты уважения, но пушилинские методы расправы просто омерзительны. При этом сам он стоит как бы в сторонке и даже не комментирует арест», – дополняет один из пабликов «ДНР».
Автомонов есть в базе украинского сайта «Миротворец». «Занимается контрабандными поставками горючего для нужд правительственных структур и вооруженных формирований ДНР. Ранее принимал активное участие в схемах коррупционного обогащения. Хозяин многочисленных пунктов нелегальной добычи угля. Владелец компаний "Донуглемет", "Донбассуголь" и других», – указано в характеристике.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, арест, бизнесмен, ДНР
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