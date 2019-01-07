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В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина
Трагические случаи произошли на двух КПВВ вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
По информации ООС, искусственное создание длинных очередей со стороны так называемых ЛНР и ДНР подвергает опасности мирное население, среди которых в основном пожилые люди, следующие за пенсиями.
В частности, на КПВВ «Станица Луганская» при оформлении документов на переход в подконтрольные Украине районы 65-летнему мужчине стало плохо и он потерял сознание. Украинские пограничники сразу же вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Предварительные диагноз – остановка сердца.
Позже на КПВВ «Майорск» по прибытии со стороны неподконтрольной Украине территории 79-летняя женщина пожаловалась пограничникам на ухудшение самочувствия. Оперативно прибывшие медики-волонтеры провели срочные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь человека.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, очередь, ДНР, ЛНР, КПВВ
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