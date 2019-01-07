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Архив - Донецкая область

В Горловке снег меняют на еду

07.01.2019 13:30
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В Горловке снег меняют на еду

Критическая экономическая ситуация в оккупированной Горловке вынуждает людей на любые действия, что бы купить или получить еду для выживания. Работы в городе нет, зарплаты если и выплачивают, то с 3-4 месячной задержкой. Вот, что узнали "Ведомости Донбасса".

На одном из популярного сайта объявлений «ДНР» появилось объявление в котором люди просят помочь с продуктами питания, а заплатить могут только снегом, который значительно выпал на оккупированных территориях.

«Нужна еда. Оплатить могу только снегом Срочно! Есть нечего. Скоро возможно будет голодный обморок. Помогите едой. Заплатить могу только снегом.», — такое объявление появилось на сайте.



Теги: Донбасс, Горловка, еда, снег, ДНР
 
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