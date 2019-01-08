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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек

08.01.2019 08:04
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Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно проводят облавы, во время которых задерживают мирных граждан. Так, стало известно, что за год было задержано 34 тысячи человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области регулярно проводят облавы во время которых задерживают мирных граждан за «нарушение комендантского часа». Так стало известно, что за год было проведено более 50 облав во время которых были задержаны 34 тысячи человек. 







Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, ДНР, боевики, оккупанты
 
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