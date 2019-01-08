Боевику "ДНР" дали 10 лет тюрьмы

08.01.2019 19:31

43-летнего жителя Горловки приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за преступления против целости Украины и участие в боевых действиях против украинских военных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, соответствующее решение вынес 8 января Славянский городской суд, установив, что в начале марта 2015 года подсудимый по собственной инициативе стал водителем-механиком в рядах 3-й мотострелковой бригады "министерства обороны ДНР".

"Злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ около села Зайцево Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги", – сообщили в облпрокуратуре.

В марте прошлого года во время проведения контрразведывательных мероприятий совместными силами СБУ и ВСУ в зоне проведения ООС боевика задержали в районе села Зайцево и арестовали.

"По приговору суда ближайшие 9,5 лет осужденный проведет за решеткой", – резюмировали в прокуратуре Донецкой области.