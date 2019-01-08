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Боевику "ДНР" дали 10 лет тюрьмы
43-летнего жителя Горловки приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за преступления против целости Украины и участие в боевых действиях против украинских военных.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, соответствующее решение вынес 8 января Славянский городской суд, установив, что в начале марта 2015 года подсудимый по собственной инициативе стал водителем-механиком в рядах 3-й мотострелковой бригады "министерства обороны ДНР".
"Злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ около села Зайцево Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги", – сообщили в облпрокуратуре.
В марте прошлого года во время проведения контрразведывательных мероприятий совместными силами СБУ и ВСУ в зоне проведения ООС боевика задержали в районе села Зайцево и арестовали.
"По приговору суда ближайшие 9,5 лет осужденный проведет за решеткой", – резюмировали в прокуратуре Донецкой области.
Теги: Донбасс, Горловка, тюрьма, боевик, ДНР
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