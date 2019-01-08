Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевику "ДНР" дали 10 лет тюрьмы

08.01.2019 19:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевику "ДНР" дали 10 лет тюрьмы

43-летнего жителя Горловки приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за преступления против целости Украины и участие в боевых действиях против украинских военных.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, соответствующее решение вынес 8 января Славянский городской суд, установив, что в начале марта 2015 года подсудимый по собственной инициативе стал водителем-механиком в рядах 3-й мотострелковой бригады "министерства обороны ДНР".
"Злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ около села Зайцево Бахмутского района и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги", – сообщили в облпрокуратуре.
В марте прошлого года во время проведения контрразведывательных мероприятий совместными силами СБУ и ВСУ в зоне проведения ООС боевика задержали в районе села Зайцево и арестовали.
"По приговору суда ближайшие 9,5 лет осужденный проведет за решеткой", – резюмировали в прокуратуре Донецкой области.



Теги: Донбасс, Горловка, тюрьма, боевик, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх