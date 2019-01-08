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Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ

08.01.2019 12:41
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Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ

Пресс-центр Операции объединенных сил информирует о летальных и санитарных потерях противника на временно оккупированном Донбассе.

За минувшие сутки, 7 января, пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, однако обошлось без случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что бандформирования "ЛДНР" вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская, хутора Свободный, в районе Луганского, Березово и Павлополя. К несчастью, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отвечая на провокации оккупантов РФ, украинские защитники были вынуждены применять дежурные огневые средства. По данным разведки, сразу четыре оккупанта были убиты, двое получили ранения.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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