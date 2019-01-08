«ДНР» предъявила более 500 обвинений в хранении оружия

08.01.2019 21:29

Группировка «ДНР» предъявила 540 обвинений в хранении оружия в 2018 году.

Об этом заявили в «МВД ДНР», передают novosti.dn.ua.

Также боевики заявили об открытии 620 «уголовных дел».

Утверждается, что среди изъятого оружия преобладают пистолеты – более 120 единиц, ружья – более 60, а также автоматы и гранатометы – около 50 единиц каждого вида оружия, более 1300 гранат, порядка 230 взрывных устройств, около 90 мин и свыше 1,2 килограммов пороха.