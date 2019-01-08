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До чего Россия довела оккупированный Донецк: соцсети потрясены знаковым фото из супермаркета на Донбассе

08.01.2019 16:42
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До чего Россия довела оккупированный Донецк: соцсети потрясены знаковым фото из супермаркета на Донбассе

Пользователи социальных сетей потрясла фотография пустого супермаркета в одном из городов оккупированного Донбасса.

Снимок разместил на своей странице в социальной сети один из пользователей, продолжающий жить в оккупации, передает dialog.ua.

На фотографии видно, что морозильные камеры и холодильники супермаркета полностью опустошены, а на полках выставлена лишь часть продукции.

Ситуация вызвала удивление и даже шок у пользователей социальных сетей, которые активно комментируют деградацию некогда одного из самых успешных и богатых украинских регионов, который уже более 4 лет страдает от российской оккупации.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, супермаркет, оккупация, соцсети, продукция
 
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