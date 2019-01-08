Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»

08.01.2019 08:25

Сегодня, 8 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 190 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись во вторник согласно зимнему графику и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

С утра у КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество авто:

«Майорское» - 40/40;

«Марьинка» - 25/30;

«Новотроицкое» - 30/25;

«Гнутово» - 0/0.