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Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»
08.01.2019 08:25
Сегодня, 8 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 190 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись во вторник согласно зимнему графику и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
С утра у КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество авто:
«Майорское» - 40/40;
«Марьинка» - 25/30;
«Новотроицкое» - 30/25;
«Гнутово» - 0/0.
Теги: Донбасс, Донецкая область, авто, график, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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