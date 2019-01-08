Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита

08.01.2019 11:20

Источники сообщают о продвижении людей Виктора Медведчука в ряды "управленцев" "республики". В сепаратистском СМИ появилась информация о том, что в Донецк прибыли представители Виктора Медведчука с целью проведения "переговоров" с главарем "республики" Денисом Пушилиным.

Утверждается, что делегацию якобы возглавил человек по имени Дмитрий. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на telegram-канал незаконного вооруженного формирования "ДНР".

По данным СМИ, целью переговоров стало усиление позиций В. Медведчука в "ДНР", "завод его людей на ряд должностей в министерства и ведомства "республики", шаги навстречу Киеву в рамках Минского переговорного процесса".